Пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 14:48 Пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова Саратовское МВД сообщило о задержании 10 участников пьяной драки РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали 10 пьяных подростков, устроивших массовую драку на Астраханской улице Саратова. Некоторые участники потасовки успели сбежать после прибытия на место сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт между молодыми людьми произошел вечером 11 мая. Полицию на место драки вызвали местные жители. В территориальный отдел доставили 10 человек.

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В ходе разговора молодые люди признались, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними, которые проводили вечер в частном заведении 19-летнего предпринимателя.

Двух подростков вместе с протоколами об административных делах за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте передали родителям. Против еще одного завели административное дело за пьянство на улице. Полиция начала проверку владельца заведения, который проводил мероприятие, где возник конфликт.

По данным сайта «Саринформ», конфликт возник между посетителями развлекательного комплекса Avtodor Arena, где проходил фестиваль «Городской выпускной». Для выяснения отношений пьяные подростки вышли на улицу.

В начале мая группа пьяных мужчин устроила массовое избиение случайно встреченных по дороге подростков в Перми. Мать одного из пострадавших заявила, что у сына диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы дна левой глазницы и скуловой кости. Пермская полиция задержала двух участников нападения.