Кировчанин украл из магазина водку, спрятав бутылки в коляске с ребенком

Молодой человек воспользовался детской коляской, чтобы украсть водку в одном из кировских магазинов. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru.

Мужчина вошел в магазин, толкая перед собой детскую коляску с сидящим в ней малышом. Он направился в отдел алкоголя, взял с полки пару бутылок водки и положил их в карман позади ребенка.

Затем гражданин с независимым видом прошел мимо касс к выходу и покинул помещение.

На записи хорошо видно лицо мужчины, сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в городе Балакове Саратовской области сотрудница маркетплейса воровала товары и отправляла на возврат пустые коробки. Ее разоблачили с помощью записи камеры наблюдения.