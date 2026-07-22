В Саратовской области сотрудница пункта выдачи попалась на воровстве

Сотрудница маркетплейса в городе Балакове Саратовской области воровала на работе, на нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

Работники пункта выдачи обнаружили, что в период с марта по май в нем периодически пропадают товары. Они обратились в полицию.

Выяснилось, что 21-летняя девушка заказывала товары на свое имя, доставала их из коробок, оформляла возврат и отправляла обратно пустую тару. Изобличить нечистую на руку работницу помогли записи с камер видеонаблюдения.

Украсть она успела несколько предметов одежды для себя и своего лабрадора и собачий корм на общую сумму 77741 рубль. Часть похищенного стоимостью 10 тысяч рублей изъяли при обыске. На девушку возбудили уголовное дело о краже.

Ранее в Нижегородской области сторож украл электротовары из своего же учреждения. Он вынес из кабинета кабели, проводку и электроустановочные изделия на общую сумму около 150 тысяч рублей.