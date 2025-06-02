В Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке
На детской площадке одного из жилых комплексов в Новой Москве разгорелся скандал. Уроженка средней Азии дала пощечину русскому ребенку, сообщила газета mk.ru со ссылкой на местных жителей.
Женщина напала на ребенка, который играл во дворе на детской площадке. Она сама решила разобраться в предполагаемом конфликте, но не стала звать родителей пострадавшего мальчика.
По версии прессы, дети поссорились из-за мячика. Сын мигрантки попытался утащить игрушку у сверстников, но те догнали его и вернули мяч себе.
Мальчику такое положение дел пришлось не по вкусу. Он рассказал о произошедшем матери, та отреагировала не задумываясь.
Мигрантка учила москвичей жизни
Женщина, как считают местные жители, — уроженка Киргизии. Она вышла на улицу и начала громко отчитывать всех окружающих, утверждая, что знает, как должны жить русские семьи в Москве.
Затем она ударила русского мальчика. Соседи рассказали, что она и раньше провоцировала конфликты на детской площадке, постоянно предъявляя претензии к детям и их родителям. В этот раз ее поведение дошло до рукоприкладства.
Родители пострадавшего ребенка обратились за помощью в правоохранительные органы. Как отреагировали власти, пока неизвестно.
Ворует и детей учит?
Изданию «Регнум» местные жители рассказали, что мигрантку ловили на воровстве в магазинах. По их словам, красть она учит и своих детей, те попадаются постоянно.
Соседи женщины заявили, что уже опасаются отпускать своих детей гулять на площадку. Многим приходится уезжать для этого в другие районы.
В конце мая другая мигрантка также избила восьмилетнего ребенка в Мытищах. Она тащила его от лавочки за крестик.