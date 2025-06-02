В Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке

На детской площадке одного из жилых комплексов в Новой Москве разгорелся скандал. Уроженка средней Азии дала пощечину русскому ребенку, сообщила газета mk.ru со ссылкой на местных жителей.

Женщина напала на ребенка, который играл во дворе на детской площадке. Она сама решила разобраться в предполагаемом конфликте, но не стала звать родителей пострадавшего мальчика.

По версии прессы, дети поссорились из-за мячика. Сын мигрантки попытался утащить игрушку у сверстников, но те догнали его и вернули мяч себе.

Мальчику такое положение дел пришлось не по вкусу. Он рассказал о произошедшем матери, та отреагировала не задумываясь.