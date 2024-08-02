Кинотеатр «Октябрь» эвакуировали в Москве

Фото: РИА «Новости»

Посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Администратор рассказала, что в данный момент кинотеатр не работает. Причины экстренных мер пока не указывались.

«У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановили», — рассказала она.

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