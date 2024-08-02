Кинотеатр «Октябрь» эвакуировали в Москве

Посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Администратор рассказала, что в данный момент кинотеатр не работает. Причины экстренных мер пока не указывались.

«У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановили», — рассказала она.

Ранее на юге Москвы э вакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Спасатели приехали в ТЦ после того, как сработала сигнализация. По словам очевидцев, людей выводили из здания «по технической причине».

В районе Орехово-Борисово Северное 13 июля загорелось 22-этажное здание. В лифте горящего здания оказались заблокированы несколько детей.