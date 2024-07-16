В Москве эвакуировали посетителей торгового центра

Источник 360.ru: в Москве эвакуировали людей из ТЦ «Каширская плаза»

Фото: Freepik

На юге Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В четырехэтажном торговом центре Каширская плаза сработала сигнализация. По данным собеседника 360.ru, задымления нет, как и других признаков пожара.

Как заявили очевидцы, людей стали выводить из здания «по технической причине». Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на северо-востоке столицы загорелся чердак в четырехэтажном жилом доме.

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