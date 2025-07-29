Кинологи приступили к поискам человека в обвале санатория Кисловодска

Глава Кисловодска Моисеев: под завалами в санатории мог остаться человек

Спасатели приступили к разбору завала на месте обрушения горной породы на территории санатория в Кисловодске. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале .

«Работает кинолог с собакой. По предварительной информации, под обвалом может находиться человек», — написал он.

Региональная прокуратура приступила к проверке происшествия, в результате которого пострадали как минимум два человека. Правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи», — отметили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Ранее стало известно, что пострадавшими оказались туристы из Тольятти: 59-летняя женщина и 51-летний мужчина.