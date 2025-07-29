Два человека пострадали при обрушении горной породы в санатории в Кисловодске

Днем 29 июля на территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы. На данный момент известно о двух пострадавших, сообщил источник 360.ru.

Им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По словам собеседника 360.ru, пострадавшими оказались туристы из Тольятти: 59-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Предварительно установлено, что кусок скалы обвалился на площади 60 квадратных метров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что скала обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты в Грузии. Обошлось без пострадавших, однако въезд в монастырь ограничили на неопределенное время.