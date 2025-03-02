Казахстан выступил за объективное расследование авиакатастрофы около Актау

Казахстан выступает за объективное, транспарентное и прозрачное расследование крушения борта Embraer около Актау. Об этом РИА «Новости» заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Нам скрывать нечего», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что расследование идет в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO). По его словам, Азербайджан, Россия и Бразилия уже назначили уполномоченных представителей, которые будут участвовать в расследовании авиакатастрофы.

Абаев напомнил, что Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет, а окончательный обнародует к декабрю 2025 года. Он отметил, что в ICAO высоко оценили опубликованный документ, в том числе четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации.

Лайнер Embraer, летевший рейсом Баку — Грозный, рухнул в Казахстане 25 декабря. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. В феврале в Сети появилась расшифровка переговоров пилотов перед крушением.