«Это мой первый NDB заход». Появилась полная расшифровка переговоров пилотов упавшего самолета AZAL

Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL), разбившегося под Актау 25 декабря, перед посадкой в Грозном запаниковал и оказался не готов к работе при заглушенном сигнале GPS. Полную расшифровку переговоров пилотов опубликовал Telegram-канал Baza.

Экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем и в Актау, но перед этим пилоты отказались садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод. Они так поступили после того, как дважды не смогли приземлиться в аэропорту Грозного.

На записи было слышно, что перед посадкой в чеченском аэропорту пилоты запаниковали. Командир судна говорил, что не успевает и поторапливал второго пилота действовать, помогать ему.

«Постараюсь. Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB заход, то есть я его раньше не делал», — ответил второй летчик.

Канал напомнил, что ранее Росавиация за месяц предупредила иностранных пилотов, что над российской территорией возможны сбои в работе GPS, поэтому они должны уметь заходить на посадку, используя другие возможности, в том числе и «заход по приводам» (NDB заход).

Кроме того, подтвердилось, что российские диспетчеры трижды спрашивали у пилотов, все ли у них в порядке и планирует ли командир судна объявлять режим ЧС. Те отвечали, что все в порядке.

Ранее источник RT сообщил, что России так и не предоставили образцы посторонних элементов из упавшего борта AZAL, чтобы она смогла также провесит экспертизы.