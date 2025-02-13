«Это мой первый NDB заход». Появилась полная расшифровка переговоров пилотов упавшего самолета AZAL
Baza опубликовала расшифровку переговоров пилотов самолета AZAL перед крушением
Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL), разбившегося под Актау 25 декабря, перед посадкой в Грозном запаниковал и оказался не готов к работе при заглушенном сигнале GPS. Полную расшифровку переговоров пилотов опубликовал Telegram-канал Baza.
Экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем и в Актау, но перед этим пилоты отказались садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод. Они так поступили после того, как дважды не смогли приземлиться в аэропорту Грозного.
На записи было слышно, что перед посадкой в чеченском аэропорту пилоты запаниковали. Командир судна говорил, что не успевает и поторапливал второго пилота действовать, помогать ему.
«Постараюсь. Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB заход, то есть я его раньше не делал», — ответил второй летчик.
Канал напомнил, что ранее Росавиация за месяц предупредила иностранных пилотов, что над российской территорией возможны сбои в работе GPS, поэтому они должны уметь заходить на посадку, используя другие возможности, в том числе и «заход по приводам» (NDB заход).
Кроме того, подтвердилось, что российские диспетчеры трижды спрашивали у пилотов, все ли у них в порядке и планирует ли командир судна объявлять режим ЧС. Те отвечали, что все в порядке.
Ранее источник RT сообщил, что России так и не предоставили образцы посторонних элементов из упавшего борта AZAL, чтобы она смогла также провесит экспертизы.