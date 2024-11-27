Катер с туристами затонул в Баренцевом море из-за большой волны

Причиной затопления судна с туристами в Териберке могла стать высокая волна. Из-за нее катер поймал крен и начал тонуть на левый борт, сообщил источник 360.ru.

По его данным, на судне было девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Они приехали в Териберку из Москвы и Петербурга. Экипаж состоял из двух человек: капитана и его помощника.

Собеседник 360.ru отметил, что катер начал тонуть в районе губы Териберской, в 500 метрах восточнее причала «Сифудрус».

«В 12:10 к судну подошло МПС „Святая Екатерина“ и оказало помощь в спасении людей», — добавил он.

Всем спасенным оказали необходимую помощь, обморожений ни у кого нет. Сейчас туристы находятся в гостинице, уточнил источник 360.ru.

Западный МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.