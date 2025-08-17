Катер с людьми загорелся в бухте Миноносок на юге Приморья

Пожар охватил катер, находящийся в бухте Миноносок в Хасанском округе на юге Приморского края. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание VL.ru .

Свидетели происшествия заявили, что несколько человек спрыгнули в воду с горящего судна, но на катере еще остались люди.

В пресс-службе краевого главка МЧС журналистам заявили, что сообщения о пожаре на катере к ним не поступали.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах огромный столб черного дыма поднимается над акваторией.

Представитель пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры в комментарии 360.ru заявил, что, по предварительным данным, при пожаре на катере никто не пострадал.

В минувшую субботу, 16 августа, находящаяся на Волге яхта загорелась в Саратовской области. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления заявили, что на борту судна находились шесть человек, которые успели эвакуироваться до распространения огня.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, возникшее во время ремонта яхты.