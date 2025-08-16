Причиной пожара на яхте в Саратовской области назвали короткое замыкание

РЕН ТВ: яхта в Саратовской области загорелась во время ремонта

Владельцем сгоревшей яхты в акватории Волги Саратовской области яхты оказался 59-летний предприниматель. Судно он купил несколько дней для организации туристических прогулок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник журналистов заявил, что яхте потребовался ремонт. Во время проведения работ произошло короткое замыкание, и начался пожар. Пламя быстро охватило все судно.

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту вспыхнувшей на Волге яхте находились шесть человек. Все они успели высадиться до распространения огня.

В ведомстве подчеркнули, что яхта получила значительные повреждения. Сумму ущерба пока не установили.

Криминалисты начали доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. По итогам работы следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.