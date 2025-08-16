Яхта полностью сгорела на Волге

В Саратовской области шесть человек эвакуировали с горящей яхты на Волге

На Волге в Саратовской области сгорела яхта, с борта успели высадиться шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, ЧП произошло в акватории в Хвалынском районе. В результате пожара судно получило значительные повреждения, пассажиры высадились и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается.

СК по факту происшествия начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

В июне ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах. Пожар ликвидировали 25 специалистов и семь единиц техники.