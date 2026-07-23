Кассационный суд оставил в силе посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

Второй кассационный суд оставил в силе определение Бутырского суда, признавшего Михаила Хачатуряна виновным в истязании и сексуализированном насилии по отношению в дочерям. Об этом сообщил адвокат родственников бизнесмена Георгий Чугуашвили.

Юрист заявил, что намерен обжаловать решение в Верховном суде.

«Мы не согласны, что Михаил Хачатурян совершал насильственные действия сексуального характера», — отметил Чугуашвили.

По его словам, причастность Хачатуряна к преступлению так и не была доказана, в суде не исследовались показания девушек.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение по делу в отношении Хачатуряна. Бизнесмена в 2025 году посмертно признали виновным в преступлениях насильственного характера в отношении собственных детей.

В июле 2018 года Хачатуряна убили его дочери 17, 18 и 19 лет. Свою вину сестры признали, но заявили, что отец годами подвергал их физическому и сексуализированному насилию.