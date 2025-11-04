Карета скорой попала в ДТП на юге Москвы

На юге Москвы автомобиль с медиками попал в аварию с легковушкой

Машина экстренных медицинских служб попала в аварию в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал агентства «Москва» .

ЧП произошло на Липецкой улице. В результате столкновения с легковым автомобилем пострадал водитель скорой помощи. Из-за аварии задерживаются автобусы маршрута М89.

В начале октября машина скорой попала в ДТП с военным автобусом на Серпуховской улице столицы. Медицинский автомобиль перевернулся на бок, водителю потребовалась помощь.

Также ранее в Митине дорогу не поделили еще одна скорая и электробус. У общественного транспорта пострадало лобовое стекло, а медавтомобиль перевернулся. Тогда пострадали три человека.