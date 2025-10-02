Появилось видео с места столкновения электробуса и скорой в Москве

Последствия ДТП с участием электробуса и автомобиля скорой помощи в Митине на северо-западе Москвы сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что у электробуса разбито лобовое стекло и поврежден передний бампер. Транспорт эвакуируют с места происшествия. Скорая в кадр не попала, но известно, что в результате столкновения машина перевернулась.

В аварии пострадали три человека — их доставили в НИИ Склифосовского и Боткинскую больницу. К транспортировке привлекли вертолет и бригады скорой помощи.

После аварии перекрыли две полосы в 1-м Митинском переулке и одну полосу Пятницкого шоссе в сторону Московской области.