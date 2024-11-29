Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест

Кольский районный суд Мурманской области отправил под домашний арест на два месяца капитана маломерного судна «Боец», которое перевернулось вместе с туристами в Териберке. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как выяснилось, ранее суд уже запрещал капитану выходить в море на этом судне из-за отсутствия лицензии на коммерческие и пассажирские перевозки.

Судно, на борту которого находились 11 человек, включая двух членов экипажа, опрокинулось в Баренцевом море 27 ноября. В крови капитана судна обнаружили следы алкоголя.

Ранее одна из пассажирок рассказала, что провела в ледяной воде полтора часа и потеряла рюкзак и телефон. По ее словам, после того как судно стало тонуть на борту началась паника, но все успели быстро среагировать и выйти из кают и рубки наружу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.