Капитан затонувшего недалеко от Териберки судна вышел в море пьяным

Капитана пассажирского судна, опрокинувшегося накануне в Баренцевом море недалеко от Териберки, задержали. В его крови обнаружили следы алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. У него провели обыски, опросили очевидцев происшествия.

Прогулочное судно перевернулось накануне. Поначалу все шло нормально, но примерно через 20 минут после отправления оно накренилось на левый борт и начало тонуть. Все пассажиры вовремя среагировали и вышли из закрытых помещений, что, вероятно, и спасло им жизнь. Их подобрали проходящие мимо суда. Предположительно, причиной происшествия стала высокая волна.

При этом одна из пассажирок позже рассказала, что провела в ледяной воде полтора часа и потеряла рюкзак и телефон.