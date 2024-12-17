Камеры видеонаблюдения в ЖК, где погиб генерал Кириллов, работали некачественно

Камеры видеонаблюдения в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте, где из-за взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, недостаточно качественно записывают видео. Местные жители неоднократно жаловались на эту проблему и даже предлагали решение, однако результатов это не принесло. Об этом рассказала жительница ЖК в беседе с 360.ru.

«Были уже происшествия в ЖК два года назад: нападение на девушку и поджог мусорок. К сожалению, не удавалось с помощью видеокамер привлечь людей к ответственности, потому что камеры недостаточно качественно дают картинку», — заявила она.

По ее словам, полицейские тогда смогли найти виновников только благодаря показаниям свидетелей. После этого с управляющей компанией провели работу, предложили варианты решения проблем с камерами.

Однако инженер УК отказался. Аргументировал свой отказ отсутствием денег у компании. В итоге предложили, чтобы сами жильцы раз в год платили за качественное видеонаблюдение в жилом комплексе. Несмотря на это, УК все равно не стала исправлять ситуацию с безопасностью. Без согласия компании решить проблему не удастся, потому что у Совета дома нет таких полномочий, объяснила собеседница 360.ru.

«Со времени сдачи ЖК камеры не менялись и любые предложения, к сожалению, не были приняты. Даже с учетом, что жильцы были готовы участвовать в этом», — заявила женщина.

Также жительница ЖК рассказала о происшествии со взрывом 17 декабря. Она услышала сильный хлопок, который был похож на падение чего-то очень тяжелого.

В результате ЧП погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. Как сообщили в СК, причиной случившегося стала детонация взрывного устройства, которое предварительно установили в самокат, стоявший рядом со входом в дом.