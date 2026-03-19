Камчатский пятиклассник спас застрявшего под снежным завалом ребенка

Школьник из Петропавловска-Камчатского вытащил провалившегося в сугроб маленького мальчика. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев .

Он рассказал, что пятиклассник привел спасенного ребенка в помещение, обогрел и рассказал о случившемся родителям.

«Действуя решительно и грамотно, он не только извлек пострадавшего из снега, но и обеспечил его безопасность: отвел в тепло к себе домой, переодел в собственную сухую одежду, напоил горячим чаем, зарядил его телефон», — подчеркнул Лебедев.

Школьник связался с родителями мальчика, после чего те забрали своего сына. Министр добавил, что поступок пятиклассника показал высокий уровень личной ответственности, сочувствия и четкого понимания алгоритма действий в критической ситуации.

Ранее сотрудники МЧС спасли в Твери девочку, застрявшую на оторвавшейся льдине на Волге. Они подплыли к ребенку на лодке и эвакуировали. Медицинская помощь девочке не потребовалась.