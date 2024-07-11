Калужский живодер проехал семь километров на машине с привязанным к ней псом

Видео 360.ru: водитель авто протащил волоком пса по трассе Калуга — Медынь

Житель Калужской области привязал своего пса к автомобилю и протащил питомца семь километров по дороге в районе деревни Акатово. Об этом сообщил источник 360.ru.

Питомца примерно семь километров волочили по асфальту на трассе Калуга — Медынь. Видеозапись с измученным животным появилась в распоряжении 360.ru. Несмотря на серьезные раны, пса удалось спасти. Неравнодушные люди приютили животное и отвезли к ветеринару.

По данным источника 360.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении живодера.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Ранее житель Москвы запер йоркширского терьера в машине. Хозяин пса рассказал 360.ru, что действительно оставил питомца в автомобиле, но включил кондиционер. По словам хозяина собаки, животное чувствует себя комфортнее в салоне машины, а не дома. Москвич добавил, что в течение дня навещает питомца и приносит ему еду и питье.

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