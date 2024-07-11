Калужский живодер проехал семь километров на машине с привязанным к ней псом

Житель Калужской области привязал своего пса к автомобилю и протащил питомца семь километров по дороге в районе деревни Акатово. Об этом сообщил источник 360.ru.
Питомца примерно семь километров волочили по асфальту на трассе Калуга — Медынь. Видеозапись с измученным животным появилась в распоряжении 360.ru. Несмотря на серьезные раны, пса удалось спасти. Неравнодушные люди приютили животное и отвезли к ветеринару.
По данным источника 360.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении живодера.
Ранее житель Москвы запер йоркширского терьера в машине. Хозяин пса рассказал 360.ru, что действительно оставил питомца в автомобиле, но включил кондиционер. По словам хозяина собаки, животное чувствует себя комфортнее в салоне машины, а не дома. Москвич добавил, что в течение дня навещает питомца и приносит ему еду и питье.