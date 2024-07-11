Сегодня 14:06 «Как дом родной». Москвич рассказал, почему оставил собаку в машине Владелец запертого в машине пса в Москве заявил, что тот не хочет сидеть дома 0 0 0 Эксклюзив

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Житель Москвы Виталий оставил йоркширского терьера в автомобиле, так как там под кондиционером ему лучше, чем дома. Об этом сам мужчина рассказал 360.ru.

Как дом родной Владелец пса объяснил, что оставляет автомобиль недалеко от работы. Для собаки он периодически включает кондиционер, делает это удаленно с помощью смартфона. «Не хочет вообще дома сидеть, вот совершенно не хочет дома сидеть. <…> Как его можно обидеть? <…> Ему здесь лучше, здесь намного комфортнее, нежели он в помещении будет находиться, где нет кондиционера. Там вообще ужас. <….> Все знают, как я отношусь к собаке, поэтому никто и слова не скажет. Он всегда со мной гоняет», — поделился Виталий.

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Он добавил, что в течение дня несколько раз приходит к питомцу, чтобы напоить и накормить его. «Его не выгонишь. Для него машина как дом родной. <…> Не каждый же раз я собаку с собой беру. Когда у меня получается ее оставить дома, если дома кто-то есть, значит, дома остается. Собаке, наверное, хуже все-таки будет там, где жарко, душно», — подчеркнул Виталий. Мужчина заверил, что очень любит животных, не обижает своего питомца и никому не позволит это сделать.

Фото: Телеканал «360»

Это ненормально Питомца в машине заметила неравнодушная москвичка Ольга. «Сегодня я просто случайно узнала, что в машине заперта собака. Я позвонила в МЧС, просто сообщила о том, что в машине собака. Все. Вот полиция приехала разбираться», — рассказала женщина 360.ru. Ольга назвала ненормальным тот факт, что собака сидит в машине. «Даже если держать собаку постоянно под кондиционером, она может также простудиться, я считаю. <…> Запертая собака в машине, тем более с утра до вечера, это ненормально, ей ни походить негде, ни подвигаться, она вот сидит там и сидит», — сказала очевидица. Источник 360.ru подтверждал, что по поводу случившегося в экстренные службы поступала заявка. Прибывшие на место правоохранители составили протокол.