Юные живодеры из иркутского села зарубили собаку топором и сняли это на видео

Иркутское МВД начало проверку после зверской расправы подростков над собакой

В иркутском селе подростки подвесили собаку и зарубили ее топором. Видео с издевательствами над животным попало в Сеть, после чего полиция начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что обращений от местных жителей о жестоком обращении с собакой не получали. Проверочные мероприятия инициировали по результатам мониторинга интернета.

«На видеозаписи один из несовершеннолетних держит привязанную веревкой за шею собаку, а его сверстник наносит ей удары топором. Предварительно, инцидент произошел в селе Котик Тулунского района», — подчеркнули в МВД.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, в село выехали следственно-оперативная группа, сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые. Личности подростков, попавших на видео, устанавливают.

В МВД добавили, что по результатам проверки примут необходимые меры процессуального характера.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», топором собаку рубил студент техникума в Тулуне, мать мальчика работает юристом. Его соучастники — 14-летние школьники. Они якобы предлагали молодому человеку остановиться, но парень добил животное вилами.