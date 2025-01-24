«Как обычно собрался на работу». Родственник пропавшего учителя рассказал о дне исчезновения
Родственник пропавшего учителя: он не выходил на связь перед исчезновением
Пропавший в Подмосковье учитель истории и обществознания Роман К. перед исчезновением ни с кем из родственников не связывался. Об этом 360.ru рассказал член его семьи Дмитрий.
Супруг сестры пропавшего мужчины сообщил, что Роман в минувшую среду вышел из дома и сел в машину.
«Как обычно собрался на работу, уехал. С 14 часов перестал выходить на связь», — уточнил Дмитрий.
Родные учителя уже обратились в правоохранительные органы в связи с его исчезновением. Пока ни Романа, ни его автомобиль не нашли.
Ранее друг 33-летнего учителя рассказал, что тот якобы ввязался в инфобизнес, заложил машину в ломбард и просил у своих друзей взаймы три миллиона рублей. В день исчезновения он написал в семейном чате, что любит всех своих родственников, после чего его телефон оказался выключен.