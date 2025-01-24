Молодой учитель истории пропал в Подмосковье

В Московской области пропал учитель истории и обществознания Роман К. Друг мужчины рассказал MSK1.ru , что последний раз его видели 22 января.

В январе 33-летний мужчина сообщил другу, что ему нужен дополнительный доход. После этого, по словам приятеля, ввязался в инфобизнес.

«Вложил деньги, а на прошлой неделе все выгорело. Заложил машину в ломбард и набрал кредитов», — уточнил собеседник издания.

По словам приятеля, ранее учитель истории попросил три миллиона рублей у своих друзей, но ему никто не смог помочь. После этого ему якобы писала участница мошеннической схемы, которая морально давила на него и говорила, что он подставил других людей.

Позже брат учителя и его жена сообщили, что Роман в семейном чате написал о любви ко всем своим родственникам, а после отключил телефон. Машину педагога последний раз заметили недалеко от Мытищ.