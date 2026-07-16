Кафе сгорело дотла на Алтае
Появилось видео с пылающим кафе в селе Манжерок на Алтае
На Алтае утром 16 июля полностью выгорело кафе. В распоряжении 360tv.ru появились кадры с места происшествия.
ЧП случилось в селе Манжерок. На видео можно заметить, что огонь полностью охватил здание.
«Возгорание у „Гриля“ на крыше. Скорее всего, проводка, зацепило еще три помещения», — рассказал о ситуации местный житель.
Пресс-служба МЧС по республике уточнила, что площадь распространения огня составила одну тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
На месте пожара работают семь единиц техники и 35 спасателей. Причина происшествия уточняется.
Днем ранее частный жилой дом вспыхнул в поселке Марусино городского округа Люберцы, 360.ru показывал кадры с места ЧП.
До этого склад с сеном загорелся в деревне Рачеевка Курганской области после удара молнии, огонь уничтожил более 100 рулонов.