Микроавтобус с детьми попал в аварию и перевернулся в Подмосковье

В Богородском городском округе на трассе М-12 произошло ДТП с микроавтобусом. Предварительно, пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил 360.ru представитель Минздрава Подмосковья.

«Предварительно сообщается о 10 пострадавших, из них трое детей. Задействованы девять бригад СМП, три бригады ТЦМК и вертолет», — сообщили медики.

Один ребенок, по данным министерства, находится в тяжелом состоянии. Ему потребовалась реанимация.

Авария произошла на 68-м километре трассы М-12 под Ногинском, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Микроавтобус столкнулся с двумя машинами в попутном направлении. Очевидцы в соцсетях заявили, что после удара автобус перевернулся. Источник 360.ru уточнил, что один пострадавший погиб.

Еще одна авария с автобусом произошла в Балашихе. Он выехал на встречную и столкнулся с грузовиком, груженым бочками с маслом.