Юноши порвали российский паспорт на камеру и стали фигурантами дела

В Челябинске возбудили уголовное дело после появления в соцсетях видео, на котором двое молодых людей публично порвали российский паспорт, при этом сопровождая действия нецензурной бранью. Об этом сообщили в СУ СК России по региону .

На обложке и форзаце документа размещен государственный герб России, поэтому произошедшее квалифицировали как надругательство над госсимволом.

Дело возбудили по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Как уточнили в СК, подозреваемые — местные жители в возрасте 20 и 21 года. Молодых людей доставили в отделение, сейчас с ними проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В США вокруг этой темы также идут дискуссии. В июне президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести уголовную ответственность за сожжение американского флага, предложив наказание в виде одного года тюрьмы.

Однако согласно решению Верховного суда США 1989 года («Техас против Джонсона»), публичное сжигание флага признается формой протеста и подпадает под защиту Первой поправки Конституции о свободе слова.