Трамп призвал сажать в тюрьму за сожжение флага

Президент США Дональд Трамп предложил ввести уголовное наказание за сжигание американского флага.Об этом республиканец рассказал, выступая перед военными на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел телеканал FOX 35 Orlando .

«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год», — заявил Трамп.

Инициатива появилась на фоне протестов в Калифорнии против миграционной политики Трампа. Президент заявил, что над законопроектом уже работают несколько сенаторов.

в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов. В ходе операции задержали 44 человека. Президент ввел в штат национальную гвардию и заявил, что военные будут оставаться в Калифорнии, пока ситуация не стабилизируется.

Власти Калифорнии выразили протест против такого решения. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил о готовности обратиться в суд и осудил привлечение военных внутри страны.