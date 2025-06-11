Трамп призвал сажать в тюрьму за сожжение флага
Трамп планирует ввести уголовное наказание за сожжение американского флага
Президент США Дональд Трамп предложил ввести уголовное наказание за сжигание американского флага.Об этом республиканец рассказал, выступая перед военными на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел телеканал FOX 35 Orlando.
«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год», — заявил Трамп.
Инициатива появилась на фоне протестов в Калифорнии против миграционной политики Трампа. Президент заявил, что над законопроектом уже работают несколько сенаторов.
в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов. В ходе операции задержали 44 человека. Президент ввел в штат национальную гвардию и заявил, что военные будут оставаться в Калифорнии, пока ситуация не стабилизируется.
Власти Калифорнии выразили протест против такого решения. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил о готовности обратиться в суд и осудил привлечение военных внутри страны.