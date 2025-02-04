«Явно с башкой беда». Жителей Балашихи потрясла жестокая расправа над чихуахуа

Жителей Балашихи напугала жестокая расправа над собакой в одной из многоэтажек

Жителей Балашихи потрясло убийство чихуахуа — парень вышвырнул собаку своей девушки с 14-го этажа. В домовом чате жильцом многоэтажки сообщили, что пса похоронили.

По словам очевидцев, собаку выбросили около 04:00. До полудня тело животного лежало на газоне.

«Очень жалко, сердце кровью обливается», — писал один из жильцов.

Как оказалось, пьяный парень выбросил пса своей девушки после ссоры. Жестокую расправу над псом молодой человек снял на камеру мобильного телефона, а затем прислал видео возлюбленной. Она пошла в полицию. Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«У парня явно с башкой беда. Нормальный так даже в порыве гнева не поступит. Даже мысль не возникнет. Месть через животное», — недоумевали жильцы.

Ранее на Кузбассе пьяная женщина зарезала собаку и хотела съесть ее. В полицию обратился 14-летний подросток, который стал свидетелем жестокой расправы над животным.