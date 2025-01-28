Пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку, чтобы съесть ее

Пьяная жительница Березовского в Кемеровской области убила собственную собаку, чтобы съесть ее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полицию обратился 14-летний подросток, рассказавший, что на одной из городских улиц режут пса. Прибывшие полицейские нашли питомца уже мертвым и на месте задержали его 41-летнюю хозяйку.

Против женщины составили административный протокол за то, что она была в общественном месте пьяной, и возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре диспетчер аэропорта Пулково застрелил соседского пса. Хозяин собаки рассказал, что животное не проявляло никакой агрессии, а сам стрелок не собирался извиняться и, когда к нему приехала полиция, толкался, плевался и подсыпал мусор под дверь.