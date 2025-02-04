Пьяный парень вышвырнул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа в Балашихе

Парень вышвырнул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа в Балашихе. Жестокую расправу над псом молодой человек снял на камеру мобильного телефона. Питомец погиб. Полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Питомец погиб на месте происшествия. Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, Ева и Олег прожили вместе в Видном около полугода. У них была собачка Тея, которую Ева купила в прошлом году.

В минувшее воскресенье между пара разругалась, и Ева в расстроенных чувствах ушла из дома. Около пяти утра она получила шокирующие кадры от Олега: он выбросил собаку из окна 14-го этажа. Тея умерла на месте, ей было всего 11 месяцев.

После пережитого шока Ева обратилась в полицию — Олега задержали и доставили в полицию на допрос. Девушка утверждает, что на момент жестокой расправы с питомцем парень был пьян.

В конце января пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку, чтобы съесть ее. Женщину задержали за пьянство в общественном месте и завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.