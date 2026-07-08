Якутские спасатели остановили распространение самого крупного лесного пожара

Якутские спасатели сдержали распространение самого крупного в регионе пожара. Об этом сообщил канал «Авиалесоохрана Якутии» в «Максе».

В Жиганском районе 5 июля ввели режим ЧС муниципального характера. Начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов в эфире программы «Утро Якутии» рассказал, что площадь пожара составляла 1130 гектар.

«Сегодня его распространение удалось сдержать, сейчас ведем работу по локализации», — отметил он.

По его словам, угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Леонов добавил, что верховой-низовой пожар требовал особого подхода, так как у него местами были подземные очаги.

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