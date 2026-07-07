Мужчину задержали по подозрению в поджоге исторического здания в Санкт-Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге памятника архитектуры. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Инцидент произошел 6 июля в неэксплуатируемом двухэтажном историческом здании на Петровской косе. После получения сигнала о пожаре на место прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители установили, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в здание и закурил, что и стало причиной пожара. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что днем 6 июля в Петроградском районе сгорел двухэтажный деревянный дом Ропса. Объект культурного наследия регионального значения осенью планировали отправить на реставрацию. Активисты не исключали версию о преднамеренном поджоге.