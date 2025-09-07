«Я не спал 24 часа». Житель Волгограда рассказал, как «кинологи» в Чехове замучили его пса

Житель Волгограда: в зоогостинице в Чехове одна собака умерла, другая заболела

Супруги из Волгограда решили найти для своих собак лучших кинологов, поэтому отдали питомцев в элитную зоогостиницу Dogtown в Чехове. Оказалось, что сотрудники этого заведения мучали животных. Как итог — один шпиц Локи заболел, а корги Бадди умер, сообщил RT .

Хозяин питомцев рассказал, что отдал их в руки кинологов 12 апреля. За обучение двух собак семья отдала 230 тысяч рублей. За эти деньги в зоогостинице пообещали сделать из питомцев «практически идеальных собак».

Перед отправкой супруги предоставили все анализы, подтверждающие, что у животных нет проблем со здоровьем. Семью насторожило, что им приходилось добиваться от персонала фото и видео своих собак.

Спустя пять дней сотрудники центра передержки сообщили об ухудшении состояния корги, а позже позвонили и сказали, что он умер. Вскрытие показало, что пес скончался от острой пневмонии и отека легких, вызванных инфекциями.

«Когда я узнал об этом, мы в ту же ночь выехали из Волгограда в Москву. Я не спал 24 часа, главной целью было успеть спасти второго пса, Локи», — рассказал владелец питомцев.

По его словам, у шпица тоже началась пневмония. Организация вернула владельцу деньги, но свою вину не признала.

СК возбудил против владельцев Dogtown уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Питомцев мучали ошейниками с электрошоком, держали в клетках и плохо кормили.