Сегодня 15:52 Преступный бизнес на боли. Что рассказали владельцы собак, замученных «кинологами» в Чехове Владельцы побывавших в зоогостинице в Чехове собак раскрыли правду о «кинологах» 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Клиенты элитной зоогостиницы в Чехове забили тревогу. Выяснилось, что владелицы этого места издеваются над собаками — держат их в клетках, используют ошейники, которые бьют током, и ничем не кормят животных. Побывавшие там некогда активные и здоровые собаки начинали бояться людей. Историю предали огласке рэпер Эльдар Джарахов и блогер Мона — их питомцы тоже пострадали от рук хозяек этого места. Все, что известно о ситуации, — в материале 360.ru.

У собаки были грустные глаза Одна из пострадавших рассказала 360.ru, что узнала об отеле из соцсетей. У ее добермана начался переходный возраст, девушка решила записать его в организацию на перевоспитание: владельцы называли себя кинологами. Ни одного негативного отзыва в интернете не было, поэтому сомнений в профессионализме девушек не появилось. «Мы нашли, я так понимаю, постановочные кадры, где собаки находятся в нормальных условиях. Приняли решение <…> отдали его 22 августа. Нам каждый день присылали фотографии о самочувствии собаки, но я замечала, что у нее грустные глаза», — поделилась она. Хозяйка предупредила владельцев гостиницы, что если у питомца появилась перхоть или он заболел, то она может сразу забрать его. Однако ее уверяли, что с животным все в порядке.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Затем владельцы отеля спросили, можно ли перевести питомца в загородный комплекс, когда она попросила просто забрать собаку, ей отказали — заявили, что питомца почти перевоспитали, осталось проработать несколько моментов и его отдадут обратно в хорошем состоянии. «У меня была очень дикая ломка, я просила приехать к своей собаке, но мне не разрешали. Дальше мне рассказывали, что с собакой все хорошо. Но я заметила, что ее перевели на другой ошейник», — добавила владелица собаки. В итоге хозяйке удалось забрать питомца накануне. Она сразу заметила, что с любимцем что-то не так. Собака всегда была сепарированная и самостоятельна, а тут она встретила хозяйку «со скулежом». Кроме того, начала сильно бояться людей. «У него очень сильное похудение. Собака не может отоспаться. Он в амебном состоянии находится. И из такого глобального — сильно недоедала», — посетовала пострадавшая. Питомцев не отдавали и не кормили Поделилась своей историей и владелица йорка по имени Пин. По словам девушки, ее питомец сильно исхудал, к тому же отдали ей любимца лишь с четвертого раза. «Мы находились в передержке в период с 12 июня по 2 июля. Должны были быть по 26 июня, но нам три раза переносили выезд собаки, объясняя это то тренировками, то потекшими глазами и исправлением ситуации», — заявила она.

Также владельцы гостиницы очень неохотно показывали видео с тренировками. Только после многочисленных просьб прислали кадры и фото. Хотя заранее обговаривали, что материалов будет больше. «Вернулся малыш к нам явно голодным и исхудавшим. Думаю, все владельцы собак знают какая она примерно, когда держишь, и ощутят, что стали чувствоваться ребра. И пес сразу съел полную миску корма, что ему не свойственно», — рассказала хозяйка. Как рассказала владелица клуба, питомец поел перед отъездом домой. Его кормили говяжьим легким, хотя она сразу предупредила, что у йорка аллергия на него. «Он начал ходить мимо пеленки и первое время съедал корм, будто его не кормили вовсе», — пожаловалась собеседница 360.ru.

Кто главный живодер? Больше всего жалоб поступило на двух владелиц клуба — Карину и Марию. Одна из собеседниц 360.ru рассказала, что обе они совсем не любят животных и заботятся только о своем финансовом благополучии. «Конкретно про Карину могу сказать одно — это жестокий человек без сердца, которой нужны только деньги, создает хорошо картинку, а по факту ад», — рассказала она. Мария от Карины, по ее словам, тоже недалеко ушла. Женщина старается казаться хорошей, в отличие от коллеги, тоже имеет собаку. Питомец болен дисплазией, хозяйка занимается с ней кинологическим спортом. Но при этом особой любви к животному не испытывает. «Она притворяется хорошей и доброй, а по факту вот так. Вместо того чтобы найти контакт с собакой, она занимается полностью на механике», — убеждена собеседница 360.ru. Сейчас Мария «прячется у себя в квартире», добавила девушка. Вероятно, у нее там находятся другие собаки на передержке.

Фото: 360.ru

Полиция уже начала проверку Эльдар Джарахов вместе с блогером Моной еще утром приехали в частный дом, где держали собак. Они более 15 часов находились там и помогали полицейским. В своем Telegram-канале Эльдар рассказывал, что несколько собак на момент их прибытия еще находились в доме. Состояние животных оказалось плачевным, они сидели в грязных клетках, без мисок, с разными травмами. Сейчас всех питомцев забрали. В пресс-службе подмосковной полиции заявили, что начали проверку по факту случившегося. «Поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме, расположенном на территории городского округа Чехов. Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях», — заявили в ведомстве. Полицейские проведут следственные мероприятия и примут решение после результатов проверки. На контроле ситуация также держит прокуратура региона.