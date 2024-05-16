Весенние разборки котов с воронами-секундантами в Перми сняли на видео | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 19:42 Весенние разборки котов с воронами-секундантами в Перми сняли на видео Видео 360.ru: два кота подрались в Перми при секундантстве ворон

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Два кота устроили драку посреди проезжей части в Перми. Весенние битвы хвостатых не редкость, однако в этот раз у животных были секунданты — вороны. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Автор ролика снял его 15 мая примерно в семь утра. Коты выгнули спины колесом и уставились друг на друга, иногда переходя на крики. При этом их то ли подбадривают, то ли пытаются разнять две птицы.

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Вороны, стоящие по двум сторонам, громко каркали. Одна из птиц даже ущипнула и словно попыталась оттащить одного из драчунов. Но коты не обращали внимания на пернатых подстрекателей. Кто выиграл дуэль — осталось тайной.

В прошлом году на видео попала драка козлов в жилом квартале в Бутове. Козлиные бои для московского района на время даже стали стабильностью. До этого парнокопытные бились на капоте иномарки. Один из них сбежал с поля боя, проскакав по лобовому стеклу и крыше автомобиля.