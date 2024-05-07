Извращенец напал на женщину с ребенком в Ленобласти | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 18:58 Извращенец напал на женщину с ребенком в Ленобласти В Ленобласти фетишист напал на мать с ребенком, чтобы отобрать у нее носок

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Неадекватный мужчина напал на женщину с ребенком и отобрал у нее один носок. Странная история произошла в поселке Бугры Ленинградской области. Кадры случившегося попали в распоряжение 360.ru.

На видео мужчина в черно-красном костюме подбежал к женщине, которая гуляла на улице с ребенком. Перед этим он долго за ней наблюдал.

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Злоумышленник схватил женщину за ногу и стал снимать с нее носок. После того, как добыча оказалась у него в руках, неизвестный сбежал.

Он не причинил матери с ребенком никакого физического вреда. Напуганная женщина обратилась за помощью к полиции. Теперь в обстоятельствах нападения разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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