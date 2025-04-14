Известный блогер-эзотерик наехал на пешехода в Куркине

Блогера-эзотерика Андрея Черкасова (Протасова) могут лишить водительских прав из-за ДТП в Куркине, его обвиняют в наезде на пешехода. О том, что произошло, 360.ru рассказал сам блогер.

Он отметил, что момент наезда зафиксировали камеры. На кадрах видно, как автомобиль сдает назад со стоянки в тот момент, когда рядом находится пешеход.

«Я его не сбивал. Машина отъехала на один метр, он отпрыгнул от нее, вот и весь инцидент», — объяснил Черкасов.

По его словам, пострадавший не получил вреда здоровью, но заявил о материальном ущербе — в качестве доказательства он предоставил квитанцию о химчистке запачканного из-за ДТП пальто.

«Он намекал на какую-то выплату, но у меня денег не было, и я уехал. Он вызвал ГАИ и заявил, что его сбили. И меня сейчас обвиняют в том, что я покинул место ДТП. Я не посчитал этот инцидент каким-то значительным и уехал», — заявил блогер.

Эзотерик добавил, что не был знаком с пешеходом. Одно судебное разбирательство уже состоялось, а второе пройдет 25 апреля. Черкасов выразил надежду, что пострадавший передумает и заберет заявление.

Ранее автомобиль наехал на пешеходов в Нижегородской области. Водитель не справился с управлением и выехал на обочину встречного движения, в результате ДТП пострадали семь человек.