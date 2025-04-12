Машина наехала на группу пешеходов в Нижегородской области

МВД: в Нижегородской области при наезде авто на пешеходов пострадали 7 человек

Семь человек получили травмы в Нижегородской области в результате наезда машины на группу пешеходов. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Чкалова в Балахнинском районе в ночь на субботу. Мужчина 2022 года рождения не справился с управлением иномарки Hyundai Solaris, выехал на обочину встречного движения и наехал на группу пешеходов.

В результате аварии пострадали семь пешеходов. Всех доставили в больницу, трое проходят медосмотр, двоих госпитализировали и еще двух отпустили после оказания медицинской помощи.

Сотрудники отдела МВД России «Балахнинский» на месте устанавливают полные обстоятельства ДТП.

Днем ранее цементовоз опрокинулся на внедорожник в Уфе. В последнем пострадали три человека, их отвезли в больницу с травмами.