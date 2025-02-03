Известная блогерша умерла после процедуры в салоне красоты

TV8: модель Бабуцки умерла во время игольчатого RF-лифтинга в Кишиневе

В Молдавии бизнес-леди и блогерша Любовь Бабуцки умерла в одном из салонов красоты от анафилактического шока во время игольчатого RF-лифтинга. Об этом сообщил телеканал TV8 .

Блогерша посетила салон в Кишиневе. Женщине провели процедуру под названием «Морфеус». Это подтяжка лица без операции. Проблемы начались после введения препарата. У Бабуцки произошел анафилактический шок.

Сотрудники салона сначала попытались самостоятельно оказать помощь, поэтому скорую помощь вызвали слишком поздно. Прибывшие в салон медики констатировали смерть Бабуцки через три минуты после приезда.

Владелица салона оперативно покинула сначала здание, а потом и Молдавию. Полиция возбудила уголовное дело и проводит расследование по факту смерти блогерши.

Журналисты сообщили, что у владелицы салона красоты имеется еще такой же, но в Киеве.

Ранее появилась информация, что автомобиль, которым управляла блогер Лена Миро, врезался в разделительную полосу и снес дорожный знак. Она впала в кому. Эта авария могла стать причиной ее смерти в апреле 2024 года.