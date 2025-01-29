Муж Лены Миро развеял сомнения в ее гибели

Муж скандального блогера Лены Миро впервые подтвердил смерть супруги. Об этом Ричард Прайд Хьюз написал на своей странице в Instagram*.

Мужчина опубликовал снимок с женой и заявил, что она скончалась 20 апреля прошлого года. Он поблагодарил Миро за все время, что они провели вместе, а также признался, что женщина принесла в его жизнь радость и любовь.

«Не было ничего, что я не отдал бы, чтобы спасти тебя — даже собственную жизнь. Мне не удалось спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», — подчеркнул Ричард.

По его словам, никто не сможет заменить умершую супругу, поскольку она ни на кого не была похожа.

Первое официальное подтверждение кончины Лены Миро появилось накануне — в Белгородской области, откуда блогер родом, открыли наследственное дело. До этого не было никаких доказательств ее смерти. Источники утверждали, что Миро попала в ДТП в США, после чего впала в кому, а через некоторое время скончалась.

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