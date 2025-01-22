Остеопат полтора часа издевалась над ребенком, погибшим в частной клинике в Казани. Об этом рассказал 360.ru отец мальчика Рафаил.

«Она его свернула калачом, голову тянула вниз со всей силы и держала так минут 20-30. Вся процедура шла полтора часа, она его и била, то есть пальцами стучала по голове. Пытались его (сына — прим. ред.) убрать, она на нас голос повышала, говорила, что мы должны быть крепкими родителями, а то у нас слабый ребенок вырастет, он должен сам бороться, начать носом дышать, потому что он ртом дышит», — рассказал отец погибшего мальчика.

По словам Рафаила, ребенок очень устал. До этого ему два часа делали массаж, но все было хорошо.

«Но когда мы к ней (врачу — прим. ред.) зашли в кабинет, вот она сразу сказала: „Будет больно“, и началось. Сначала фотографировала его со всех сторон, видео снимала и потом начала издеваться просто над ребёнком», — добавил он.

По словам собеседника 360, остеопат вымотала мальчика, она не давала ему даже отдохнуть и откашляться. Затем ребенок совсем выбился из сил и начал задыхаться.

«Приезжала реанимация. Приехали две бригады скорой помощи. Шесть кубов адреналина вкололи. Ребенка просто не откачать», — заявил он.

Рафаил добавил, что врач не сказала ни слова ни когда ребенка пытались спасти, ни когда он умер.

Росздравнадзор пообещал проверить клинику в Казани после смерти ребенка. Точную причину гибели мальчика установит экспертиза.