Росздравнадзор проверит клинику в Казани после смерти ребенка

Территориальный орган Росздравнадзора в Татарстане выяснит причину смерти годовалого ребенка в частной клинике Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вечером 20 января житель города привел своего маленького сына к детскому остеопату. Во время приема мальчику неожиданно стало плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли его спасти. Точную причину произошедшего установит экспертиза.
Ранее в селе Урик в Иркутской области иномарка насмерть сбила семилетнюю девочку, которая каталась на ледянке и случайно выехала на дорогу. От полученных травм ребенок умер в больнице через три дня после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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