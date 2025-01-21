Росздравнадзор проверит клинику в Казани после смерти ребенка

Территориальный орган Росздравнадзора в Татарстане выяснит причину смерти годовалого ребенка в частной клинике Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 20 января житель города привел своего маленького сына к детскому остеопату. Во время приема мальчику неожиданно стало плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли его спасти. Точную причину произошедшего установит экспертиза.

Ранее в селе Урик в Иркутской области иномарка насмерть сбила семилетнюю девочку, которая каталась на ледянке и случайно выехала на дорогу. От полученных травм ребенок умер в больнице через три дня после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.