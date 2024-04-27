Обнимавшегося с избитой до смерти девушкой жителя Салавата арестовали | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 19:29 Обнимавшегося с избитой до смерти девушкой жителя Салавата арестовали Суд арестовал жителя Салавата, обнимавшегося с забитой до смерти подругой

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В Салавате арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Башкирии.

Об аресте фигуранта дела ходатайствовал следователь. Суд удовлетворил его, отправив мужчину под стражу на время расследования.

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О гибели женщины стало известно 26 апреля. По данным Shot, житель Салавата избил подругу до смерти, а потом обнимался с телом в квартире.

В распоряжении 360.ru появилось видео момента избиения: судя по кадрам, мужчина бил подругу на улице, потом схватил за волосы и потащил в подъезд.

Представителям экстренных служб, прибывшим на место, пришлось вскрывать дверь квартиры, в которой находился злоумышленник. Там его нашли в обнимку с мертвой девушкой.

По предварительной информации, в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.