Избивавшего соседей жителя Мурманска отправили в СИЗО на 2 месяца

Жителя Мурманска, избивавшего пожилых соседей, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 23 марта 38-летний мужчина, будучи пьяным, вошел в соседскую квартиру и избил ее жильцов. Позже у него в квартире нашли кустарно переделанное пневматическое ружье.

Против напавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и нелегальном изготовлении оружия. Прокуратура признала постановление законным и обоснованным.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который приравнивает избиение пенсионеров, беременных и детей к вооруженному хулиганству. Депутат Ярослав Нилов назвал идею справедливой, заявив, что нельзя сравнивать нападение на взрослого здорового мужчину и на человека, который не может постоять за себя.