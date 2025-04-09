За избиение пенсионеров, женщин и детей предложили наказывать строже

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий избиение пенсионеров, женщин и детей к вооруженному хулиганству. Депутат Ярослав Нилов в комментарии Telegram-каналу 360.ru рассказал, почему считает идею справедливой.

«Недопустимо, когда мы такие кадры видим: сидит женщина, и вдруг какой-то неадекват приходит, начинает ногой ее пинать за то, что она продает зелень, собственноручно выращенную, или какие-то закрутки, а ему не понравилось», — заявил он.

Нилов добавил, что нельзя сравнивать хулиганство против взрослого здорового мужчины и против тех, кто не может за себя постоять.

Ранее житель Сочи, насмерть забивший семилетнюю падчерицу ремнем, получил 18 лет колонии. По данным суда, он наказывал ее за малейший проступок, а мать ребенка никак на это не реагировала.