«Избейте лежачего». Мать пострадавшего в Татарстане мальчика рассказал о действиях тренера

В Татарстане на спортивной секции в детском саду тренер сказал воспитанникам «избить лежачего». Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего Яна.

По ее словам, все произошло на кружке по футболу. После того, как сын вернулся из детсада, мать заметила у него синяки.

«Я говорю, откуда у тебя синяки? Он говорит, я не хотел заниматься, упал, устал, и тренер сказал „избейте лежачего“, и дети начали его пинать. Вот вся история», — рассказала Яна.

Она добавила, что у нее нет претензий ни к детсаду, ни к школе футбола — только к тренеру. Тот сначала заявлял, что ничего не было и доказать ничего не получится. Но затем предположительно кто-то из родителей слил в Сеть видео с избиением.

«Когда видео уже появилось, он сказал: „Ну да, извините, я виноват, но там все равно звука нет. Вы же все равно не слышите, что там говорят, и я такого не говорил“. Вот и все», — добавила Яна.

Тренера уже уволили. Женщина добавила, что не хочет, чтобы пострадали другие дети и родители.

«Я просто хочу, чтобы с другими детьми такого больше не произошло никогда, с другими родителями, потому что пострадал не только мой ребенок. Также я психологически пострадала. Я надеюсь, что ситуация разрешится правильным образом, так как должно быть. У меня нет претензий ни к детскому саду, ни к заведующей, ни к школе футбола. Есть только этот тренер», — подчеркнула мать мальчика.

Она также рассказала о состоянии сына после случившегося.

«Мы полностью обследовали его, зафиксировал педиатр все удары. Мы не стали [идти] на экспертизу», — отметила Яна.

В распоряжении 360.ru появилось видео избиения ребенка. На кадрах видно, как после слов тренера дети окружили сверстника и стали бить его руками и ногами.