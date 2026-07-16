Из-за размыва путей мог произойти сход поездов в Пермском крае

Предварительной причиной схода вагонов в Пермском крае стало размытие рельсов. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось в ночь на 16 июля на 1566-м километре Свердловской железной дороги. На перегоне Кишерть — Шумково сошли с рельсов пять груженых полувагонов и локомотив. По предварительным данным, причина — локальный размыв земляного полотна.

Пострадавших и угрозы экологии нет. Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановили до завершения восстановительных работ.

Из-за аварии задержались девять пассажирских поездов. Часть из них пустили в объезд, пассажиров обеспечивают питанием. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, следит за информированием и предоставлением альтернативных маршрутов. На месте работает восстановительная техника, причины выясняются. Ситуация на контроле до полного восстановления движения.